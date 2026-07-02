De organisatie van Defqon.1 heeft online alsnog The Endshow uitgebracht, het slotstuk van het festival. De show werd afgelopen weekend, na de afgelasting van Defqon.1 door de extreme hitte, opgenomen op het verlaten festivalterrein in Biddinghuizen.

Volgens organisator Q-dance werd de volledige productie, inclusief liveacts, special effects en vuurwerk, alsnog uitgevoerd en vastgelegd zodat bezoekers de show toch nog kunnen beleven. The Endshow is te zien op het youtubekanaal van Q-dance.

"Niets kan de ervaring vervangen van The Endshow op de Holy Grounds van Defqon.1, samen met meer dan 70.000 Warriors. Maar na alles wat er afgelopen weekend is gebeurd, wilden we de Tribe toch nog één moment geven om samen te komen", zegt directeur Sander Bijlstra van Q-dance.

Het hardstylefestival werd vorige week vroegtijdig stopgezet vanwege de door het KNMI afgegeven code rood voor onder meer Flevoland. De ongeveer 50.000 campinggasten kregen de opdracht het terrein te verlaten.