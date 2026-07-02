Koning en koningin bij afscheidsgala Ted Brandsen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagavond aanwezig bij het gala van Het Nationale Ballet in Amsterdam. Het gala staat in het teken van het afscheid van directeur Ted Brandsen, die na ruim twintig jaar vertrekt bij het gezelschap.

Op beelden is onder meer te zien hoe Willem-Alexander en Máxima poseren met Brandsen. Tijdens de avond wordt stilgestaan bij zijn verdiensten voor Het Nationale Ballet en de Nederlandse danswereld.

Het gala wordt geopend met het Grand Défilé, waarbij meer dan 250 dansers gezamenlijk optreden. Daaraan nemen dansers van de Junior Company, Het Nationale Ballet en studenten van de Nationale Balletacademie deel. De rest van het programma is speciaal samengesteld als eerbetoon aan Brandsen.