SESTRIERE (ANP) - Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) heeft de achtste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse nummer 2 van het algemeen klassement was de sterkste in een sprint bergop tussen de top 4 van het klassement. Isabella Holmgren uit Canada werd tweede op 3 seconden, net voor de Duitse Antonia Niedermaier. Klassementsleider Anna van der Breggen werd vierde op 5 seconden en behoudt de roze leiderstrui met nog één etappe te gaan.

De etappe werd ingekort vanwege een lawine, die de weg vlak onder de top van de Colle delle Finestre onbegaanbaar maakte. Daardoor werd de eindstreep een kilometer onder de top van de zware en deels onverharde klim gelegd. De afdaling van de Finestre en de klim naar de beoogde finishplaats Sestriere verdwenen uit het parcours. De organisatie sprak van een "onstabiel ijsvlak dat op de weg zou kunnen vallen".