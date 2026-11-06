Erik de Zwart is vrijdag live op Radio 10 verrast met een speciale Top 4000 Ere-Icoon Award. De radiomaker kreeg de onderscheiding uit handen van zijn dochters tijdens de uitzending van Jeroen Nieuwenhuize.

Radio 10 gaf hem de prijs omdat hij in 2005 de Top 4000 in het leven riep. Destijds was het nog een eenmalige lijst ter ere van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Top 40. Vrijdag werden de stembussen geopend voor de 22e editie, die van 27 november tot 24 december wordt uitgezonden.

De Zwart was geroerd door het eerbetoon. "Dat mijn dochters hier ineens staan om mij deze award namens Radio 10 te geven, raakt me enorm", zegt hij. "Toen ik in 2005 de Top 4000 bedacht, had ik nooit kunnen vermoeden dat het zo'n grote traditie zou worden. Muziek brengt herinneringen tot leven en verbindt mensen. Dat miljoenen Nederlanders elk jaar opnieuw hun favoriete nummers kiezen, vind ik nog altijd fantastisch. En dat mijn dochters mij vandaag verrassen, maakt het extra bijzonder."