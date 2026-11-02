Koning Charles heeft zondagavond een flinke stortbui over zich heen gekregen tijdens de onafhankelijkheidsparade op Antigua en Barbuda. Het duurde even voor hij een paraplu kreeg aangereikt, wat leidde tot een zichtbaar geïrriteerde reactie van de Britse vorst. Op beelden op sociale media is te zien dat Charles druk naar zijn staf gebaart en om een paraplu vraagt.

Koningin Camilla stond naast haar man en gebaarde al eerder dat er een paraplu moest worden gebracht. Zij kreeg hem dan ook, maar verliet alsnog het podium om overdekt te gaan staan.

Na de parade ontmoette de koning Gaston Browne, de minister-president van het land, waar hij het regenachtige weer nog even ter sprake bracht. "Ik denk dat ik op het punt sta om waterkers op mijn pak te kweken", grapte Charles tegen de premier. Verder sprak hij met Rodney Williams, de gouverneur-generaal van het land, en bezocht hij een cricketwedstrijd in het Sir Vivian Richards Stadium.

Antigua en Barbuda werd op 1 november 1981 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en is lid van het Gemenebest, waarvan Charles staatshoofd is. Het Britse koningspaar is tot en met woensdag in het Caribisch gebied. Eerder bezocht de koning, zonder zijn vrouw, de Bahama's en Guyana.