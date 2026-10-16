Koning Filip ontmoet leerlingen op Koninklijk Domein van Laken

Koning Filip heeft leerlingen van twee Brusselse scholen ontmoet op het Koninklijk Domein van Laken. Op beelden die het Belgische hof op Instagram deelt, is te zien hoe de koning buiten met de kinderen praat en met hen op de foto gaat.

De leerlingen van de scholen Leidstar en Reine Astrid maakten vrijdagochtend een wandeling over het domein. Daar leerden ze meer over de verschillende planten en dieren die er leven. Als afsluiting kwam Filip de groep begroeten, meldt het Belgische hof.

Op het domein staat het kasteel van Laken, waar de koning en zijn gezin wonen.