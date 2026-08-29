Pieter Derks en Soundos brengen 'beetje reuring' in NPO's Wolven

Comedians Pieter Derks en Soundos El Ahmadi presenteren vanaf zaterdagavond het nieuwe NPO1-programma Wolven, een realitygameshow van BNNVARA en Disney+, gebaseerd op het bekende gezelschapsspel Weerwolven. "Wij zijn een beetje de puppetmasters: we geven opdrachten en brengen een beetje reuring", vertelt het duo in gesprek met het ANP.

Net als het kaartspel is de tv-variant geen entertainment waarin de lach de boventoon voert: elke dag 'verslinden' de wolven een 'burger', waarna het wantrouwen in de groep toeneemt. "We zijn wel expres als comedians bij dit programma gevraagd", zegt Derks. "En er was heel veel ruimte voor ons om daarin dingen zelf te maken."

Hoewel Soundos lachend toegeeft dat er "zeker heel veel humor en seksuele spanning" ontstaat als Derks en zij alleen al beginnen te praten, hoeft wat zij doen in Wolven "niet de hele tijd op de humor te zitten", zegt ze. "We hebben een soort eigen wereldje gecreëerd, een universumpje waarin wij de dingen op onze manier doen."

Vakantie

Als duo werkten ze niet eerder samen, maar ze kenden elkaar uiteraard wel uit 'het wereldje', vertellen ze. "Ik vind Pieter echt een hele toffe cabaretier en columnist. Zijn duiding vind ik altijd heel prettig om naar te luisteren", zegt Soundos. "En je bent heel intelligent. Jij bent wel slim, bedoel ik", lacht ze. "Ik snap niet waarom we niet samen op vakantie zijn geweest."

Volgens Derks vullen de twee elkaar goed aan, "omdat we op allerlei vlakken heel anders in elkaar zitten", zegt hij. "En dat zie je volgens mij ook wel terug in het programma. Dat we echt allebei onze eigen stem hebben."

Verraders

Omdat beide programma's gebaseerd zijn op hetzelfde spel, is de vergelijking met RTL's De Verraders gauw gemaakt. Soundos, die aan het RTL-programma meedeed, snapt dat, maar legt uit dat het wel echt een ander programma is. "Ook omdat de spelers hier zijn gekozen vanuit hun specialisme. Hun expertise. En niet gewoon: oh, een bekende Nederlander in een tv-programma." Derks: "Ja, en daardoor zijn spelers vanaf de eerste aflevering eigenlijk niet een naam, maar een karakter."

Omdat de NPO voor Wolven voor het eerst samenwerkt met de internationale streamingdienst Disney+, zijn de afleveringen na de tv-uitzending wekelijks te streamen bij NPO Start en Disney+. De samenwerking was volgens Derks niet alleen te merken aan het feit dat "Goofy de hele tijd op de set liep", zegt hij droogjes, maar ook aan het maakproces. "Dat was heel groot en on-Nederlands", zegt hij. "Heel filmisch en sprookjesachtig", vult Soundos aan. "En Mickey Mouse deed de make-up!", besluit ze lachend.