Dionne Warwick heeft een optreden in de New Yorkse Carnegie Hall moeten afzeggen vanwege gezondheidsproblemen. De 85-jarige zangeres heeft zoveel pijn aan haar been en voet dat ze momenteel niet kan staan of lopen, meldt Page Six.

"Mijn been en voet laten het op dit moment niet toe om te staan of te lopen", laat Warwick weten in een verklaring. De zangeres zou zondag optreden tijdens een benefietconcert voor mensen met de spierziekte ALS, maar moest zich afmelden. "Door de pijn kon ik niets anders doen dan mijn optreden afzeggen, zodat ik me kan richten op rust en herstel."

Warwick, bekend van nummers als Walk On By en I Say a Little Prayer, benadrukt dat de pijn en haar beperkte mobiliteit de enige redenen zijn voor haar afwezigheid. Ze vraagt haar fans om begrip.