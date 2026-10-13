Koning Filip heeft dinsdag in Kazachstan opgeroepen tot een verdieping van de economische samenwerking. De Belgische koning hield op de tweede dag van het staatsbezoek een toespraak bij de Kazachs-Belgische Business Council in Astana, schrijft Belga. Volgens Filip zijn beide landen ideaal geplaatst om als brug te fungeren tussen Europa en Centraal-Azië.

"Partnerschappen worden niet enkel door overheden gebouwd, maar door mensen: door ondernemers en investeerders die risico's durven te nemen", aldus de koning. België wil zijn expertise op het gebied van schone technologie en energie-infrastructuur inzetten om grote projecten voor hernieuwbare energie in Kazachstan te ondersteunen.

Eerder dinsdag bezochten Filip en koningin Mathilde het Nationaal Museum van Kazachstan in de hoofdstad. Het koningspaar trok samen met president Kassym-Jomart Tokayev door het jongste en grootste museum van Centraal-Azië. Het gezelschap kreeg een rondleiding langs twintig zalen en betrad onder meer een yurt, een traditionele nomadentent. Het museumbezoek eindigde met de ondertekening van het Gouden Boek, een traditie bij elk staatsbezoek. Dinsdagavond volgt de officiële receptie.