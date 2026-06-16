Nicol Kremers in hoger beroep in zaak over geheimhouding

Nicol Kremers gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat ze een geheimhoudingsovereenkomst tussen haar en haar ex-partner, realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis, heeft geschonden. Dat bevestigt haar advocaat Sébas Diekstra, na berichtgeving hierover van Shownieuws. In augustus vorig jaar oordeelde een civiele rechter dat Kremers 90.000 euro moet betalen aan Gillis.

"Waar het ten tijde van de procedure over de geheimhoudingsovereenkomst nog ging om beschuldigingen en een aangifte van mishandeling, heeft de meervoudige strafkamer van de rechtbank inmiddels vastgesteld dat cliënte daadwerkelijk door haar toenmalige partner is mishandeld", schrijft Diekstra.

"Dat gegeven is relevant, mede omdat de geheimhoudingsovereenkomst ook zag op het delen van haar verhaal over de gebeurtenissen binnen die relatie. Het is daarom goed dat het gerechtshof zich opnieuw over deze kwestie zal buigen."

In mei kreeg Gillis een taakstraf van 60 uur opgelegd voor het mishandelen van Kremers op 29 mei 2022. Ook moest hij haar een schadevergoeding van 1000 euro betalen. De rechtbank achtte de mishandeling bewezen op basis van onder meer foto's, geluidsopnamen en getuigenverklaringen. Gillis heeft tegen die veroordeling hoger beroep aangetekend.