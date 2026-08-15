Prins William heeft zaterdag op Instagram zijn waardering uitgesproken voor "de brandweerlieden, hulpverleners en vrijwilligers die in het hele Verenigd Koninkrijk bosbranden bestrijden". Eerder deze week werd bekend dat er nog nooit zoveel bosbranden in Engeland en Wales zijn geweest.

De oudste zoon van de Britse koning Charles richt zich in het statement ook tot gedupeerden van de branden. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die hierdoor is getroffen, met name naar degenen die hun huis zijn kwijtgeraakt, en naar degenen die zich onvermoeibaar inzetten om gemeenschappen, huizen en het platteland te beschermen", luidt de verklaring op sociale media.

Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen zijn er deze zomer veel natuurbranden in Europese landen. Ook in Nederland moesten er op diverse plekken branden worden geblust.