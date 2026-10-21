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PSG-aanvaller Kvaratskhelia maanden eruit met kruisbandblessure

21 okt , 11:46Voetbal
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PARIJS (ANP/AFP) - Paris Saint-Germain is Khvicha Kvaratskhelia maanden kwijt. De 25-jarige aanvaller heeft een scheur in de voorste kruisband van zijn rechterknie opgelopen tijdens het gewonnen Champions League-duel van dinsdagavond tegen FC Barcelona (4-2).
De Georgiër zal in de komende dagen geopereerd worden, zo meldt zijn club. De titelhouder uit Parijs zag ook Ousmane Dembélé geblesseerd naar de kant gaan tegen Barcelona. De Fransman heeft een blessure aan zijn linkerbovenbeen. Verdediger Marquinhos raakte geblesseerd aan zijn rechterbovenbeen. Beide spelers "blijven de komende weken onder medisch toezicht".
PSG is na drie wedstrijden ongeslagen koploper in de Champions League.
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