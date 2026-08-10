LONDEN (ANP) - Micky van de Ven heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur met twee jaar verlengd. De centrale verdediger is nu tot medio 2031 aan de club uit Londen verbonden.

De 25-jarige Van de Ven speelde de afgelopen drie seizoenen 96 duels voor de Spurs. "Ik hou van deze club", vertelt hij op de website van zijn Engelse club. "Voor mij is het duidelijk welke weg deze club wil inslaan. Ik wil daarbij zijn."

Van de Ven gaat komend seizoen waarschijnlijk een duo met Jan Paul van Hecke centraal in de defensie van de Spurs vormen. Coach Roberto De Zerbi is blij met de contractverlenging van de international van het Nederlands elftal. "Micky is één van de beste centrale verdedigers van Europa", vindt hij.