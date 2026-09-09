WILLEMSTAD (ANP) - Dick Advocaat gaat door als hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao. De Curaçaose voetbalbond FFK heeft woensdag bekendgemaakt dat hij aanblijft tot en met 31 juli 2027.

Met deze verlenging zegt de bond bewust te kiezen voor "continuïteit, stabiliteit en rust rondom het nationale team". Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal.

Advocaat keerde een maand voor het WK terug als bondscoach van het Caribische eiland, nadat hij begin dit jaar een stap terug had gedaan vanwege familieomstandigheden. Fred Rutten was zijn opvolger. Op het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begon Advocaat met een 7-1-nederlaag tegen Duitsland en pakte vervolgens tegen Ecuador (0-0) het eerste punt ooit. Het laatste duel met Ivoorkust eindigde in een nederlaag (0-2).

Technische staf

De Curaçaose bond laat weten dat "een belangrijk deel" van de huidige technische staf betrokken blijft. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League, waarin Curaçao het zal opnemen tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad & Tobago.

"Deze groep is erg prettig om mee te werken. We hebben samen iets bijzonders opgebouwd en ik kijk ernaar uit om met de spelers en staf verder te werken en voort te bouwen op wat we al hebben bereikt", aldus Advocaat.