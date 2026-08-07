LEEUWARDEN (ANP) - Het Eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen in het uitverkochte Kooi Stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Het gepromoveerde Cambuur ontvangt Excelsior in het twee jaar geleden geopende stadion.

Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de Eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. ADO doet dat tegen AZ, Willem II gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles.

De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere 'gouden' kampioensschaal. Vanwege de viering van zeventig jaar betaald voetbal in Nederland heeft de zilveren schaal dit jaar, net als tien jaar geleden, een gouden ingelegde bedrukking.

Nieuw in de Eredivisie zijn dit jaar enkele regels tegen tijdrekken, zoals die ook te zien waren op het WK voetbal. Waaronder de regel dat een speler die op het veld een blessurebehandeling krijgt verplicht een minuut buiten het veld moet blijven. Dit seizoen zijn er geen midweekse speelronden. De laatste van de 34 speelronden wordt afgewerkt op zondag 23 mei 2027.