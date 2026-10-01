Meghan gaat adventskalenders verkopen

Liefhebbers van de producten van Meghan kunnen binnenkort niet alleen jam, kaarsen of thee van de hertogin van Sussex kopen, maar ook een adventskalender. De echtgenote van prins Harry kondigde de toevoeging aan haar As Ever-lifestyleproductenlijn donderdag aan in een nieuwsbrief.

De blauwe box bevat 24 vakjes met daarin achter elk deurtje een bonbon. "In samenwerking met de gevierde chocolatier Compartés uit Los Angeles hebben we een adventskalender in beperkte oplage gemaakt", schrijft Meghan.

Aan de kalender zit wel een aardig prijskaartje van 148 dollar, omgerekend zo'n 131 euro.