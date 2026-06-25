Spaanse media: doelman Ter Stegen op huurbasis onderweg naar Ajax

BARCELONA (ANP/DPA) - De Duitse keeper Marc-André ter Stegen is dicht bij een overgang naar Ajax. Volgens de Spaanse sportkrant AS staat de Duitser op het punt zich door FC Barcelona voor een seizoen te laten verhuren aan de Amsterdammers.

De 34-jarige Ter Stegen heeft onder trainer Hansi Flick bij Barça geen zicht op een basisplaats meer. De Duitser had zich in de winter al laten verhuren aan Girona. Daar raakte hij in februari echter geblesseerd aan een hamstring. Door die blessure miste Ter Stegen ook het WK voetbal dat nu plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Michel, de toenmalige trainer van Girona, is ondertussen de coach van Ajax geworden. De Spanjaard zou volgens AS een grote rol spelen in de overgang van de doelman. Ter Stegen staat nog tot en met 2028 onder contract in Barcelona.

Ajax wilde geen commentaar geven op het bericht.