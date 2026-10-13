Hulu en ESPN werken aan een documentaire over het optreden van Michael Jackson tijdens de rust van de Super Bowl in 1993, zo meldt Variety. De documentaire Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl verschijnt naar verwachting in februari 2027.

De documentaire volgt de in 2009 overleden zanger tijdens de voorbereidingen op zijn optreden en bevat nooit eerder vertoonde beelden van Jackson en zijn team. De artiest bracht tijdens het optreden onder meer de nummers Billie Jean, Black or White en Heal the World ten gehore.

De documentaire wordt geregisseerd door Bao Nguyen, die eerder de Netflix-documentaire The Greatest Night in Pop maakte over de totstandkoming van het nummer We Are the World.