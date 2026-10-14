TILBURG (ANP) - Bondscoach Arjan Veurink had in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije "qua spel iets meer verwacht" van de voetbalsters van Oranje, maar is alsnog tevreden. "Dat komt door de doelpunten die we in de eerste helft maken en de kansen die we creëren in de tweede helft", zei Veurink na de 3-0-thuiszege tegen de NOS. De zege was na de 8-0-overwinning van vrijdag ruim genoeg voor een plek in de laatste ronde van de WK-kwalificatie.

Veurink had op het uitduel van vrijdag weinig aan te merken. Nu was hij kritischer. "Er zaten meer slordigheden in het spel. Maar de lat lag ook hoog na vrijdag. Dat is vanaf nu de standaard, dat is wat we willen laten zien. Ik besef ook wel dat dat niet altijd kan, maar daar willen we wel naartoe. Over twee wedstrijden winnen we wel met 11-0. Dat zijn cijfers die staan, ook internationaal."

Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket. Die wedstrijden vinden plaats tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië.