Deens koningshuis hangt vlag halfstok om overlijden Harald

Het Deense koningshuis heeft vrijdag de vlag op paleis Amalienborg halfstok gehangen vanwege het overlijden van de Noorse koning Harald. Koning Frederik en koningin Mary hebben daartoe besloten, meldt het hof op Instagram.

Ook op onder meer het stadhuis van Kopenhagen, de Noorse ambassade in de hoofdstad en op paleis Christiansborg hangen de vlaggen halfstok uit respect voor het overlijden van Harald.

Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het Rikshospitalet in Oslo. Hij zat sinds 1991 op de troon. Zijn zoon Haakon heeft hem als koning opgevolgd.