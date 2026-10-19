Doutzen Kroes ziet veel nieuwe gezichten bij Victoria's Secret

Doutzen Kroes heeft zondag weer haar opwachting gemaakt bij de befaamde Victoria's Secret Fashion Show. Het Nederlandse topmodel mocht voor de dertiende keer meelopen in de modeshow van het Amerikaanse lingeriemerk.

De inmiddels 41-jarige Kroes heeft er nog steeds veel plezier in, vertelt ze in een backstagevideo voor Entertainment Tonight. "Mijn eerste show was in 2005. Dat is een lange tijd geleden. Dat was voordat ik kinderen kreeg, en nu ben ik moeder. Ik kan het allebei doen en dat is geweldig", aldus het model. "Het is nog steeds hetzelfde gevoel, maar er zijn veel nieuwe gezichten. Ik mis de meiden waarmee ik opgroeide in deze wereld, maar het is nog steeds net zo glamoureus als vroeger."

De Fantasy Bra werd dit jaar gedragen door Kylie Jenner, die haar debuut maakte in de Victoria's Secret Fashion Show. Het kledingstuk bevatte dit keer 4410 diamanten met een totale waarde van zo'n 50 miljoen dollar (bijna 44,6 miljoen euro). Daarmee is het de duurste Fantasy Bra aller tijden.