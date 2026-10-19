Zweden ontvangt president van Singapore voor staatsbezoek

President Tharman Shanmugaratnam van Singapore en zijn echtgenote Jane Ittogi zijn maandagochtend in Stockholm ontvangen voor een meerdaags staatsbezoek aan Zweden. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia heetten het paar welkom bij het koninklijk paleis in de Zweedse hoofdstad.

Het staatsbezoek staat in het teken van zestig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en Singapore. Het presidentieel paar wordt vergezeld door een regeringsdelegatie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Carl Gustaf bracht in 2024 als eerste Zweedse koning een staatsbezoek aan Singapore.

Na de welkomstceremonie ontmoet president Tharman de Zweedse parlementsvoorzitter Andreas Norlén. Silvia en first lady Ittogi brengen in de ochtend een bezoek aan het Nationaal Museum, waar ze een tentoonstelling over keramiek bekijken. Maandagavond vindt er in het paleis van Stockholm een staatsbanket plaats.