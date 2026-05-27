Harald bezoekt fabrikant van Noorse truien op Olympische Spelen

Koning Harald heeft woensdag een bezoek gebracht aan de fabrikant die altijd tijdens wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen de truien maakt voor het Noorse team. Het was de eerste keer dat Harald, die vaak zo'n trui van het merk Dale heeft gedragen, met eigen ogen zag hoe de kleding geproduceerd wordt.

Het werd volgens de Noorse koning "hoog tijd" dat hij een bezoek bracht aan Dale. "De koningin en ik hebben jullie immers bijna ons hele leven dicht bij ons gehad", zei hij tijdens zijn toespraak in de fabriek. "Al die jaren dat we Noorwegen hebben vertegenwoordigd op de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen - uiteraard vanaf de tribune - droegen we meestal een trui van Dale, als onderdeel van Team Noorwegen. Het is dus heel fijn om hier te zijn en jullie allemaal te ontmoeten!" Dale ontwerpt al sinds de Olympische Winterspelen van 1956 de officiële truien voor het Noorse nationale team.

Volgens Harald heeft het bedrijf "hier in Vaksdal echt veel goede en belangrijke dingen bereikt", zei hij. "Door de focus op de mensen te leggen, door hun behoeften te zien. En door iets aan te bieden waar iedereen van kan genieten. Op die manier bouwen jullie aan een sterke gemeenschap."

Koningin Sonja moest vanwege haar hartklachten rust nemen en kon dus niet bij het bezoek aan de provincie Vaksdal zijn. "Ik wil u namens de koningin de hartelijke groeten overbrengen", zei Harald aan het begin van zijn speech. "Ze had er graag bij willen zijn, maar moest helaas thuisblijven."