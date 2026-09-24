Dove Cameron en Damiano David in Italië getrouwd

Dove Cameron en Damiano David hebben elkaar het jawoord gegeven in Italië. Op beelden is te zien hoe zij tijdens hun bruiloft allebei een wit pak dragen voor het stadhuis in het dorpje Montalcino in Toscane. Ook hield Cameron een boeket met witgekleurde aronskelken vast en omhelst het pasgetrouwde stel elkaar.

Aan het begin van het jaar bevestigden de Italiaanse frontman van rockband Måneskin (27) en de Amerikaanse actrice en zangeres Cameron (30) hun verloving. In 2023 kregen de twee een relatie. Ze leerden elkaar kennen in 2022 bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards.

Måneskin won in 2021 het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.