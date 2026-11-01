Heidi Klum ging tijdens haar jaarlijkse Halloweenfeest dit jaar verkleed als afgezaagde hand. Het Duitse supermodel staat erom bekend altijd uit te pakken met bizarre en extravagante outfits op 31 oktober.

De 53-jarige Klum zat in een pak in de vorm van een linkerhand, met lange rode nagels en enkele ringen om haar vingers. Aan de bovenkant van de afgezaagde hand zat een soort open wond in de vorm van een gezicht waar Klum doorheen kon kijken. "Praat tegen de hand", schreef het model op Instagram bij de volledige onthulling van haar outfit. Eerder deelde Klum al enkele details van haar pak, maar nog niet de volledige look.

Vorig jaar ging de Duitse op haar jaarlijkse feestje, dat dit jaar voor de 25e keer werd gehouden, verkleed als het mythische monster Medusa. Eerder ging Klum verkleed als bekende figuren als E.T., Fiona uit Shrek, Jessica Rabbit en de weerwolf uit de clip van Michael Jacksons nummer Thriller.