Drake met recordaantal nummers in Amerikaanse hitlijst

Drake is er dankzij zijn drie nieuwe albums ICEMAN, HABIBTI en MAID OF HONOUR in geslaagd om in één week met een recordaantal nummers in de Amerikaanse Billboard 100 te staan. Volgens Billboard staat de artiest met liefst 42 nummers in de hitlijst, waarmee hij het record van Morgan Wallen (37) verbreekt.

De Canadese rapper staat onder meer op nummer 1 met Janice STFU, van zijn album ICEMAN. Het is de veertiende keer dat hij de toppositie verovert. Daarmee passeert hij Michael Jackson als de mannelijke soloartiest met de meeste nummer 1-hits in de Hot 100. In de geschiedenis van de hitlijst hebben The Beatles de meeste nummer 1-noteringen, namelijk twintig. Mariah Carey heeft negentien chart-toppers, Taylor Swift en Rihanna hebben er ook veertien.

Drake wist al een ander record te vestigen met zijn drie nieuwe albums. Hij werd de eerste artiest die in zijn eentje de top 3 van de Amerikaanse albumhitlijst bezet.