Lex Uiting vindt optreden op Pinkpop 'onwerkelijk'

Lex Uiting kan het nog moeilijk bevatten dat hij dit jaar op festival Pinkpop staat. De zanger en presentator noemde het in de uitzending van RTL Boulevard "onwerkelijk". "Ik had niet echt gedacht dat ik deze woorden ooit nog zou uitspreken, maar ik sta dit jaar op Pinkpop!", reageerde Uiting.

"Om op het festival der festivals van Nederland te staan. Het is een beetje onwerkelijk dat ik daar mag gaan zingen", vervolgde Uiting, die zei er erg veel zin in te hebben.

Op de 55e editie van Pinkpop wordt een ode gebracht aan de Limburgse popmuziek. De jubileumproductie Hoogmis van het Zuiden vindt plaats op zondag 21 juni. Onder anderen Jeroen van Koningsbrugge, Rowwen Hèze en Beppie Kraft maken er deel van uit, net als Uiting, Frans Pollux, DeWolff-zanger Pablo van de Poel, Blackbird en John Tana.