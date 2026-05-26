Irene Moors hoopt op meer commerciële tv in de Schatkamer

Irene Moors vindt het belangrijk dat ook programma's van de commerciële televisie worden opgenomen in de nieuwe online Schatkamer van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Dat vertelde Moors dinsdag aan het ANP bij de lancering van het platform, waarop Nederlanders gratis toegang krijgen tot ruim 700.000 oude radio- en televisieprogramma's.

"We staan in de geschiedenisboeken van de televisie", aldus Moors. Volgens de 58-jarige presentatrice ontbreekt een deel van de commerciële televisiegeschiedenis nog in het archief. "37 jaar commerciële televisie is nog niet compleet hier. Daar zijn allerlei gesprekken over en dat heeft te maken met rechten en dat soort dingen", legde ze uit. Moors hoopt dat programma's die ze presenteerde zoals Telekids, Life & Cooking en TV Kantine later alsnog toegevoegd worden. "Het zou toch jammer zijn als je die hier niet kan terugvinden. Dat kan nu nog niet. Maar er wordt wel hard aan gewerkt."

Voor Moors was presentatrice Ria Bremer een grote inspiratiebron. In de Schatkamer wil ze dan ook oude fragmenten van Bremer terugkijken. Tegelijkertijd hoopt Moors zelf een nieuwe generatie te hebben geïnspireerd, vooral met het kinderprogramma Telekids. "Ik hoor vaak van mensen in de media dat zij dat vroeger hebben gekeken en daardoor een creatief beroep zijn gaan doen", vertelde ze. "Zoals Ria Bremer mij heeft geïnspireerd, heb ik op mijn beurt ook weer anderen weten te inspireren."

Dat ook minder geslaagde televisiefragmenten bewaard blijven, vindt Moors geen probleem. "Het is niet allemaal even goed, hè? Maar dat maakt niet uit. Ook bloopers horen erbij. De meest teruggekeken fragmenten zijn vaak juist dingen die fout zijn gegaan. Het is allemaal goed."