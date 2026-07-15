Messi verkozen tot beste speler in halve finale tegen Engeland

ATLANTA (ANP) - Lionel Messi is woensdag op het wereldkampioenschap uitgeroepen tot beste speler in de halve finale tussen Argentinië en Engeland (2-1). De 39-jarige spelmaker legde in de 85e minuut de bal breed op Enzo Fernández, die van afstand voor de 1-1 zorgde. In blessuretijd stond Messi met een goede voorzet op het hoofd van Lautaro Martínez aan de basis van de winnende treffer.

Supporters kiezen online wie de beste speler van de wedstrijd was. De stemming verloopt via de kanalen van wereldvoetbalbond FIFA en is open vanaf de rust tot aan het einde van de wedstrijd.

Argentinië neemt het zondag in de finale van het WK op tegen Spanje.