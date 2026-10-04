Dua Lipa vindt het een eer dat ze zaterdagavond te gast was tijdens een show van Shakira in Madrid. Op sociale media deelt de zangeres zondag beelden van het optreden en bedankt ze haar collega dat ze haar uitnodigde.

"Een avond in Madrid met Shakira", aldus Lipa bij de beelden. Samen met Shakira zong ze tot verrassing van de aanwezige duizenden fans het Spaanstalige nummer Antología. "Ik voelde dat jij, ik en het publiek één waren. Ik ben je zo dankbaar dat ik zo'n mooie herinnering mee naar huis mag nemen!!!", aldus de Britse.

Shakira is bezig met een reeks van twaalf optredens in Madrid. In totaal komen er zo'n 600.000 mensen op af.