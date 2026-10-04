ROTTERDAM/DEN HAAG (ANP) - De voetbalsters van Ajax en PSV hebben zondag in uitwedstrijden overwinningen geboekt in de Vrouwen Eredivisie. Ajax versloeg Feyenoord in Rotterdam met 4-1. PSV won met 3-0 op bezoek bij ADO Den Haag.

Ajax staat nog altijd tweede en heeft nu 18 punten, 3 minder dan koploper FC Twente. PSV klimt door de overwinning naar de derde plaats met 13 punten. AZ, dat derde stond, verloor bij De Graafschap met 3-0.

In Rotterdam kwam Ajax na een half uur spelen op voorsprong door een doelpunt van Sari Kees. Aanvoerder Sherida Spitse verdubbelde de voorsprong uit een strafschop. Kort na rust scoorde Victoria DellaPeruta de aansluitingstreffer voor Feyenoord uit een strafschop. Maar Sophie te Brake en Katja Snoeijs beslisten de wedstrijd in Amsterdams voordeel.

Landskampioen PSV kwam bij ADO al na drie minuten op voorsprong via Shanice van de Sanden. Kort voor rust maakte Liz Rijsbergen het tweede Eindhovense doelpunt. In de tweede helft was Rijsbergen opnieuw trefzeker.