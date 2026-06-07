De Welshe zangeres Duffy treedt volgende maand voor het eerst in vijftien jaar weer op in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een "geheim, intiem optreden" in Londen op 5 juli zal ze ook nieuwe muziek laten horen, heeft ze bekendgemaakt via Instagram.

"Bezoek alsjeblieft de onderstaande link en laat je gegevens achter als je wilt komen", roept de 41-jarige Duffy haar fans op. "Het is maar een kleine zaal, dus we kunnen maar een paar mensen selecteren, maar ik kijk er echt naar uit. Ik zal wat nieuwe nummers zingen."

De definitieve terugkeer van Duffy komt nadat ze in maart een documentaire over haar leven aankondigde. Daarin vertelt ze niet alleen over haar carrière, maar ook over de ontvoering en verkrachting waar ze slachtoffer van zou zijn geweest.

Duffy brak in 2008 op stormachtige wijze door met haar debuutplaat Rockferry, met daarop hits als Mercy en Warwick Avenue. Nadat ze in 2010 haar tweede album Endlessly had uitgebracht, trok ze zich terug uit de openbaarheid. Bijna tien jaar later vertelde ze dat ze was ontvoerd, gedrogeerd en verkracht.