Duits festival Southside onderbroken vanwege zwaar weer

Het Duitse festival Southside is vrijdag onderbroken vanwege hevige regen en onweer. De organisatie roept bezoekers op om te schuilen in de auto.

"Het festival wordt tijdelijk onderbroken vanwege naderend noodweer. Ga nu direct naar jullie voertuigen; daar zijn jullie het veiligst!", riep de festivalorganisatie op via onder meer Instagram. "Hebben jullie nog plek over in de auto? Zet dan de alarmlichten aan. Ben je zelf zonder voertuig? Zoek dan een plekje in een auto met de alarmlichten aan."

Southside is van plan om het programma na het noodweer "zo snel mogelijk te hervatten". Het tijdschema wordt daarvoor naar achteren geschoven.

Op Southside Festival in Neuhausen ob Eck komen jaarlijks zo'n 60.000 mensen af. Eerder vrijdag trad Davina Michelle er nog op.