Algerije dient klacht in over rol arbiter in duel met Argentinië

ATLANTA (ANP/AFP/RTR) - Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA vanwege het vermeende slechte fluiten van de scheidsrechter tijdens de verloren WK-wedstrijd tegen Argentinië (0-3). Dat meldden bronnen aan persbureaus AFP en Reuters. Het Afrikaanse land baalt onder meer van een ogenschijnlijke overtreding van Lionel Messi, die zonder gevolgen bleef.

Messi, die alle doelpunten voor zijn rekening nam tijdens het duel, raakte de Algerijnse verdediger Aïssa Mandi in de eerste helft vol op zijn kuit. De Poolse arbiter Szymon Marciniak en de VAR zagen er geen overtreding in.

"De klacht betreft voornamelijk de tackle van Messi, die volgens iedereen een rode kaart verdiende", aldus de bron van het AFP binnen de Algerijnse voetbalbond. "Er waren ook twee incidenten met de elleboog. Beide hadden tot een rode kaart moeten leiden. Dat zijn drie incidenten die glashelder waren, en de VAR greep niet in." Alexis Mac Allister zou volgens de bron van Reuters een elleboogstoot hebben uitgedeeld.