Tv-maker en regisseur James Burrows (85) overleden

Televisiemaker en regisseur James Burrows is overleden. De Amerikaan, die 85 jaar is geworden, werkte decennialang in de mediawereld en droeg bij aan talloze iconische komedieseries als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. In totaal won Burrows elf Emmy's.

De regisseur overleed vrijdag na een kort ziekbed "vredig in het bijzijn van zijn liefdevolle familie", staat in een familiestatement dat naar Amerikaanse media is gestuurd. "Meer dan vijf decennia lang was Burrows een van de meest invloedrijke en geliefde regisseurs uit de televisiegeschiedenis. Als legendarisch regisseur, mentor en creatieve kracht hielp hij generaties komedie vorm te geven en bracht hij talloze mensen over de hele wereld onmetelijk veel plezier."

Burrows regisseerde meer dan duizend afleveringen van series. Hij hielp daarnaast mee bij het zetten van de toon en het samenstellen van de casts van de grootste series van de jaren 70, 80, 90 en 00 zoals Taxi, Cheers, Frasier, Friends, Will & Grace, Two and a Half Men, Mike & Molly en The Big Bang Theory.

Recent werkte Burrows nog mee aan revivals van zowel Will & Grace als Frasier. Daarnaast regisseerde hij de Hulu-komedie Mid-Century Modern, wat hem vorig jaar op 84-jarige leeftijd zijn 47e Emmy-nominatie opleverde.