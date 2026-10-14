Dyantha Brooks kampte met paniekaanvallen

Dyantha Brooks heeft de afgelopen periode te maken gehad met paniekaanvallen. "Ik had geen enkel vertrouwen meer in mijn lichaam, had geen idee wanneer en of dit ooit nog zou stoppen", vertelt de presentatrice, bekend van onder meer Shownieuws, in een interview met LINDA.

Volgens Brooks begonnen de paniekaanvallen na zorgen over haar gezondheid. "Ik huilde veel, had paniekaanvallen, ik was alles wat ik nooit had willen zijn", vertelt ze. Brooks besloot in therapie te gaan. "We kwamen er gaandeweg achter dat ik al veel langer met paniek in mijn lichaam rondloop. Door het herseninfarct van mijn vader, maar ook doordat ik iemand zelfmoord heb zien plegen. Daar ga ik verder niet over uitweiden, maar het zijn heftige dingen die ik nooit een plek heb gegeven", aldus de presentatrice.

"Na de eerste therapiesessie heb ik geen paniekaanval meer gehad", vertelt de 38-jarige Brooks. "Dat is bijna niet te bevatten, omdat ik dacht dat dit er voor de rest van mijn leven bij zou horen." Volgens de presentatrice zullen "angstgedachten" altijd onderdeel blijven van haar leven, maar heeft ze nu "de handvatten om ermee om te gaan".