Linda de Mol blij met herstelde band zoon en Jeroen Rietbergen

Linda de Mol is blij dat de band tussen haar zoon Julian Vahle en haar partner Jeroen Rietbergen volledig is hersteld. Dat schrijft ze in het voorwoord van de nieuwe LINDA. De presentatrice blikt daarin terug op een optreden van Roxy Dekker, die door Vahle op de piano werd begeleid.

Volgens De Mol zaten zij en Rietbergen tijdens het optreden met vochtige ogen. "Het is niet alleen moederlijke trots en blijdschap om de volledig herstelde band tussen mijn zoon en zijn bonusvader, die veel bijgedragen heeft aan zijn liefde voor muziek, die me raakt", schrijft ze.

Rietbergen en De Mol gingen in 2022 uit elkaar nadat hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij de opnames van The Voice. Zijn zaak werd later geseponeerd. In 2024 kwamen de presentatrice en Rietbergen weer bij elkaar.

Vahle schrijft en produceert met een klein team de nummers van Dekker, maar staat volgens zijn moeder liever niet zelf in de schijnwerpers. "Na alle toestanden rondom The Voice wist hij het helemaal zeker: ik maak nummers voor anderen en blijf lekker in de luwte."