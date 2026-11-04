CASABLANCA (ANP) - Bondscoach Mohamed Ouahbi van het Marokkaanse voetbalelftal heeft AZ-aanvaller Ayoub Oufkir opgenomen in zijn selectie voor de komende twee interlands tegen Niger. Zijn oproep voor Marokko is opvallend, omdat de 20-jarige Oufkir in oktober nog zijn debuut maakte in Jong Oranje. Hij speelde in de wedstrijden tegen Jong Noorwegen, Jong Slovenië en Jong Bosnië en Herzegovina.

Marokko speelt op 13 november in Casablanca en op 17 november in Rabat tegen Niger. De wedstrijden maken deel uit van de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.

Ajacied Abellah Ouazane is ook weer geselecteerd voor Marokko. De 17-jarige middenvelder dingt evenals vorig jaar mee in de verkiezing tot Afrikaans voetbaltalent van het jaar.