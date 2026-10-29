Eenhoorn: heel bijzonder dat Murphy met Brewers World Series wint

ROTTERDAM (ANP) - Robert Eenhoorn noemt het "heel bijzonder" dat voormalig bondscoach Pat Murphy met de honkballers van Milwaukee Brewers kampioen is geworden. "Het is voor iedere coach een knappe prestatie, maar het is natuurlijk heel leuk dat iemand het doet die twee keer bondscoach van Nederland was en veel affiniteit met ons land heeft", zegt de 58-jarige oud-honkbalinternational Eenhoorn tegen het ANP.

De 67-jarige Murphy is de eerste manager die erin geslaagd is met de Brewers de titel in de Amerikaanse Major League (MLB) te veroveren. Zijn team versloeg de Tampa Bay Rays in de World Series met 4-1. De huidige directeur van Feyenoord stuurde zijn oud-coach na afloop direct een felicitatie. "Al die wedstrijden waren in de nacht. Als ik toevallig wakker werd dan volgde ik het wel even. Zo heb ik het slot van de laatste wedstrijd op donderdagochtend ook meegekregen", legt Eenhoorn uit. "Voor de mensen hier is het nauwelijks te bevatten wat deze titel voor een stad als Milwaukee betekent."

Murphy was twee keer een periode bondscoach van het Nederlands team. Hij leidde het nationale team, met voormalig New York Yankee Eenhoorn in de gelederen, naar de Olympische Spelen van 1988 in Seoul en van 2000 in Sydney. De coach maakte met Nederland vooral naam door in Australië van Cuba te winnen. "Op de Spelen in Sydney deden voor het eerst ook profs uit Aruba en Curaçao mee. Mede daardoor stond de ploeg van Murphy aan de basis van de professionalisering van het Nederlandse honkbal", stelt Eenhoorn. "Hij was altijd al een geweldige motivator en kon heel goed communiceren. Maar ik had toen nooit gedacht dat hij later de World Series zou winnen."

Eenhoorn verwacht dat Murphy de komende jaren als topmanager in de MLB actief blijft. "Hij heeft daar de afgelopen jaren een enorme status opgebouwd", zegt Eenhoorn, die in het verleden ook bondscoach van Nederland was. "Of Murphy ooit nog bondscoach van Nederland wordt, weet ik niet. Voorlopig niet denk ik. Maar misschien dat hij het team nog een keer tijdens een World Baseball Classic wil coachen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn."