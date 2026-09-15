Zus Domien Verschuuren zwanger van overleden partner

Lieve Verschuuren, de zus van radio-dj Domien Verschuuren, is zwanger van haar overleden partner Thjeu. Dat vertelde ze tijdens de middagshow van haar broer op Qmusic, waar ze dinsdag te gast was. Daar kondigde Domien aan dat zijn zus bijzonder nieuws heeft om te delen met de luisteraars.

"Het is misschien wel de allergrootste shock van de afgelopen maanden. Jij wordt eind januari opnieuw oom", vertelt Lieve tegen haar broer, die zichtbaar geëmotioneerd is in de uitzending. Ze vertelt dat ze pas na het overlijden van haar partner tot de ontdekking kwam dat ze zwanger was. Een paar dagen na de uitvaart besloot ze een zwangerschapstest te doen. "En die was positief." Volgens haar was dat "de mooiste erfenis die je kon krijgen". Inmiddels weet ze ook dat ze in verwachting is van een zoon.

Afgelopen mei kwam Thjeu om het leven bij een verkeersongeluk. Samen hadden ze al een dochter die op het moment van het ongeluk 14 maanden oud was.