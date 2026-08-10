De rechtbank van Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby maandag opnieuw met vier weken verlengd. Net als afgelopen maand mag hij dat thuis uitzitten, melden Noorse media. Daarmee blijft zijn situatie onveranderd.

De zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hoopte dat hij vrijgelaten zou worden onder voorwaarde dat hij een contactverbod met elektronisch toezicht zou krijgen. De rechter ging echter mee in het betoog van de aanklager. Volgens justitie is er nog steeds te veel gevaar op nieuwe strafbare feiten en moet hij daarom thuisblijven.

"Er zijn positieve tekenen, maar het Openbaar Ministerie is van mening dat vier weken een zeer korte periode is, en het is te kort en te vroeg om nu al te concluderen dat het risico op herhaling al is afgenomen", zei de aanklager maandag in de rechtbank.

Hoger beroep

Høiby, die sinds vorige maand met een enkelband thuis vastzit, kwam zelf ook aan het woord. Hij stelde dat hij er alles aan heeft gedaan om de regels op te volgen en dat er geen gevaar is voor herhaling.

De advocaat van Høiby, Petar Sekulic, laat aan persbureau NTB weten dat hij de uitspraak gaat doornemen en daarna zal besluiten of ze in hoger beroep gaan.