De ophef rond het offline halen van Dit Was Het Nieuws uit het onlinearchief De Schatkamer van Beeld & Geluid heeft Harm Edens overspoeld met mediaverzoeken. "Ik ben non-stop platgebeld door alle media in alle verschijningsvormen", zei de Dit Was Het Nieuws-presentator dinsdag in het radioprogramma Dit Was De Radio.

"Beeld & Geluid had gewoon integraal de hele boel over de schutting geflikkerd. En met niemand overlegd blijkbaar", zei Edens. "Ik weet het fijne er echt niet van, van hoe de rechten zitten. En toen zei iemand, wasn't me: 'sommige grappen zijn misschien niet zo leuk meer', en toen brak er een hele storm los."

Volgens Edens is er "niet een grap" die hij in het verleden heeft gemaakt waarvan hij nu zou zeggen "dat kan niet meer". Ook vertelt de presentator dat er "gewerkt wordt" aan een terugkeer van Dit Was Het Nieuws in De Schatkamer. "Sommige dingen hebben gewoon iets meer begeleiding nodig. Je kunt niet dertig jaar tv in een bepaald genre zo hop erop zetten", aldus Edens.

De Schatkamer is een online archief van Beeld & Geluid dat gratis toegang biedt tot meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's.