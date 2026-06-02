AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de komst van de nieuwe hoofdtrainer Míchel afgerond. De 50-jarige Spanjaard, voluit Miguel Ángel Sánchez Muñoz, heeft een contract voor twee seizoenen getekend, tot en met 30 juni 2028. Míchel komt over van Girona, waar hij vorige week al zijn vertrek aankondigde na de degradatie van afgelopen maand.

Míchel is de opvolger van zijn landgenoot Óscar García, die het afgelopen seizoen op interim-basis afmaakte nadat eerder Fred Grim en John Heitinga voor de groep hadden gestaan. Onder García eindigde Ajax slechts als vijfde. Via de play-offs plaatsten de Amsterdammers zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Míchel was sinds de zomer van 2021 de coach van Girona en wist een jaar later met de club te promoveren naar de hoogste competitie in het Spaanse voetbal. In 2024 eindigde hij met de Catalaanse club als derde en kwalificeerde zich voor de Champions League. Het afgelopen seizoen ging moeizaam voor de ploeg waar Daley Blind en Donny van de Beek onder contract staan, met de negentiende plaats en degradatie als resultaat.

Veeleisend

"Míchel is een ambitieuze en veeleisende trainer", zei technisch directeur Jordi Cruijff op de clubsite. "Hij gaat zijn visie en zijn intensieve manier van werken overbrengen op onze selectie, daar ben ik van overtuigd. Ik ken hem goed en volg hem al jaren. Zijn manier van werken past bij Ajax."

"Dat hij vijf seizoenen bij dezelfde club in La Liga heeft gewerkt, zegt iets over zijn kwaliteiten en over zijn loyaliteit. Nu deze belangrijke positie is ingevuld, kunnen wij verder bouwen aan het verbeteren van de selectie."

Trots

Míchel was "trots" na zijn aanstelling. "Ajax is een grote naam in Europa, een club die altijd jonge en goede spelers voortbrengt. Jordi kent mij vanuit mijn werk in Spanje, samen hebben we gesproken over de filosofie van de club, over hoe ik werk en hoe dat samen gaat komen", aldus de trainer.

Voor zijn periode bij Girona werkte Míchel als trainer bij Rayo Vallecano en SD Huesca. Als speler kwam hij uit voor Vallecano, Almería, Real Murcia en Málaga.