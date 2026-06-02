RIJEKA (ANP/BELGA) - België heeft in aanloop naar het WK voetbal een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen. De ploeg van bondscoach Rudi Garcia was in het Kroatische Rijeka met 2-0 te sterk.

Op aangeven van Jérémy Doku maakte Youri Tielemans in de 38e minuut de openingstreffer. Romelu Lukaku verdubbelde diep in de blessuretijd na een counter de score. De spits maakte als invaller zijn rentree na blessureleed. Bij Kroatië stonden PSV-aanvaller Ivan Perišić en Ajax-verdediger Josip Šutalo in de basis.

België speelt op 6 juni nog een oefenduel met Oranje-tegenstander Tunesië. Op het WK treft België Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland in de groepsfase. Kroatië speelt tegen Engeland, Ghana en Panama.