Koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria hebben de Franse president Macron ontvangen voor een audiëntie in het Koninklijk Paleis in Stockholm. Het Zweedse hof deelt foto's van de ontmoeting op Instagram.

De president van Frankrijk was maandag in Zweden op uitnodiging van premier Ulf Kristersson. Het bezoek stond in het teken van het verdiepen van de samenwerking tussen de landen op defensie en veiligheid.

Er werd tijdens het bezoek onder meer een overeenkomst ondertekend voor de aanschaf van vier Franse fregatten door Zweden.