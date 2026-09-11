Filmklassieker Point Break krijgt een serievervolg. Volgens Variety heeft zender AMC een reboot voor televisie goedgekeurd. Het is de bedoeling dat de opnames in 2027 plaatsvinden. Acteurs zijn nog niet bekend.

De film Point Break uit 1991 gaat over een groep surfende bankrovers. De hoofdrollen in de bioscoopversie werden gespeeld door Keanu Reeves en Patrick Swayze.

De Nederlandse regisseur Jan de Bont was lange tijd aan een vervolg verbonden, maar dit project ging uiteindelijk niet door. Er werd wel een remake gemaakt in 2015, maar deze film was geen groot succes.