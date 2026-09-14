Harry en Meghan sturen kinderen om veiligheid naar andere school

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet vlak na het begin van het schooljaar naar een andere school gehaald. Dat schrijft onder meer Sky News. Het besluit zou uit veiligheidsoverwegingen zijn genomen.

Harry en Meghan verhuisden onlangs na enkele jaren in de Verenigde Staten terug naar het Verenigd Koninkrijk. Ook werd bekend dat hun kinderen daar naar school zouden gaan. De naam van de school was niet bekendgemaakt, maar een woordvoerder meldt aan Sky dat het beveiligingsteam van de hertog en hertogin van Sussex zorgen had over de afstand en het verkeer naar de school toe.

"Ze blijven alle leerkrachten en medewerkers enorm dankbaar voor de liefde, zorg en inzet die zij aan hun gezin hebben getoond", stelt de woordvoerder. "Deze beslissing mag op geen enkele manier worden opgevat als een oordeel over de school of over de uitzonderlijke zorg die de kinderen daar hebben gekregen."

Eerder meldden verschillende Britse media al dat de beveiligingssituatie van Harry in het Verenigd Koninkrijk opnieuw zou worden beoordeeld, nu zijn gezin daar weer woont.