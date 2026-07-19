Effe Serieus speelt Baila de Gasolina ondanks 'verbod'

Feestband Effe Serieus heeft ondanks een zogenaamd verbod zaterdagavond toch gewoon hun megahit Baila de Gasolina gespeeld op de Zwarte Cross.

De festivalorganisatie dreigde vooraf de stekker uit het optreden te trekken als Effe Serieus het nummer zou spelen. Daar hadden de bandleden zaterdag lak aan. Op beelden is te zien dat de tent waarin Effe Serieus speelde, helemaal losging op het nummer.

Veel mensen dachten al meteen dat het om een stunt ging, maar zowel het festival als Effe Serieus stelden vooraf dat het verbod echt was. De organisatie kon het nummer naar eigen zeggen niet meer horen.