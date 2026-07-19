'Vervloekte' Drake gokt op winst Argentinië in WK-finale

Drake heeft liefst 1,5 miljoen dollar ingezet op de winst van Argentinië in de finale van het WK voetbal zondagavond. Op Instagram deelt de Canadese rapper een ​schermafbeelding van de onlineweddenschap. Drake staat erom bekend vaak bij het wedden op sportwedstrijden te verliezen, waardoor zijn fans nu verwachten dat Spanje de titel pakt.

De rapper denkt dat Argentinië in de reguliere speeltijd of de verlenging wint van Spanje. Als zijn voorspelling uitkomt, wint hij 5,1 miljoen dollar. "Hoe luidt dat gezegde ook alweer??? Volgende keer beter…" schrijft Drake bij de afbeelding op Instagram. Recent verloor hij nog een miljoen dollar na zijn gok op een overwinning van MMA-vechter Conor McGregor.

Fans spreken al langer gekscherend over de vloek van Drake. In de reacties op de screenshot voorspellen fans nu dat Spanje wint door de inzet van Drake. "Oké nu weten we dat Spanje gaat winnen" en "Drake heeft Messi net zijn 2e wk-titel gekost", luidt het in de comments.