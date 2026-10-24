Eigenaren muziek Elvis Presley klagen AI-bedrijf aan

Authentic Brands Group, het bedrijf dat eigenaar is van de muziek van Elvis Presley, heeft AI-bedrijf Anthropic aangeklaagd. Volgens het bedrijf heeft Anthropic zonder toestemming nummers van de overleden zanger gebruikt om zijn AI-modellen te trainen, meldt Billboard zaterdag.

De aanklacht gaat over 274 nummers van Presley, waaronder de hits Can't Help Falling in Love en All Shook Up. De eigenaren eisen een schadevergoeding van 150.000 dollar per nummer. In totaal gaat het om ongeveer 41 miljoen dollar.

Anthropic, het bedrijf achter de AI-chatbot Claude, werd eerder ook al aangeklaagd door Universal Music Group voor het schenden van auteursrechten.